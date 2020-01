Le téléski Desjardins est en opération au Parc du Mont-Saint-Mathieu

Roberto Dionne, directeur général de la Caisse Desjardins des Basques, fut le premier skieur à prendre le nouveau téléski Desjardins mis en opération le vendredi 17 janvier au Parc du Mont-Saint-Mathieu. Il s’agit d’un investissement de 1,3 million de dollars qui permettra la remontée de 600 skieurs et planchistes par heure.

Cette nouvelle remontée mécanique répondra à un besoin émis par la clientèle, de plus en plus présente sur les pistes. Le téléski Desjardins a une distance de 906 mètres et augmente de plus de 33 mètres le dénivelé skiable réel de la montagne. De plus, cette remontée mécanique viendra réduire la file d’attente à l’embarquement du télésiège.

«Cette remontée mécanique apporte une toute nouvelle dimension à notre montagne. Elle permettra de mettre en valeur la section Est qui est mal connue et qui a un potentiel énorme», a souligné Gaston Rioux, président de la Corporation de gestion du Parc du Mont-Saint-Mathieu. «Le téléski bonifie notre capacité de remontée de 25 %, pour la porter à 3 100 skieurs/heure.

L’installation du téléski Desjardins s’inscrit dans un projet global de 2,5 M$ qui inclut la construction à l’été 2020 d’un village piétonnier constitué de dix unités d’hébergement, l’aménagement d’un réseau de sentiers de ski nordique avec refuge et l’amélioration du système d’enneigement. Ce projet est rendu possible grâce à la confirmation d’octrois gouvernementaux de 1,4 M$. La MRC des Basques et la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux supportent le projet à la hauteur de 250 000 $ par l’entremise du Fonds éolien. Investissement Québec a accordé un prêt de 500 000 $. La balance du financement nécessaire à la réalisation du plan de développement sera obtenue via une démarche de sollicitation corporative ayant pour objectif une somme de 250 000 $.