Yoan et Maude Perron performent à Lake Placid

La fin de semaine dernière avait lieu sur l’anneau olympique de Lake Placid, aux États-Unis, une compétition de patinage de vitesse longue piste. Maude et Yoan Perron, de Notre-Dame-du-Portage, y ont représenté la région avec beaucoup de succès.

Yoan a notamment survolé la piste olympique en remportant 4 médailles et cela malgré des conditions météorologiques très difficiles (fort vent et pluie diluvienne). Il a gagné la médaille d’or au 1800 mètres et a pris la deuxième place au 500m, 1000m et 1500m, chaque fois à moins d’une demi-seconde du vainqueur.

Au cumulatif de la fin de semaine de compétition, le jeune homme a terminé au 2e rang. Ce résultat lui donnerait normalement son billet pour le championnat canadien, mais en vertu de son âge, il devra patienter encore une année et refaire d’aussi bonnes performances l’an prochain.

De son côté, malgré un surclassement de 2 ans, Maude a fait belle figure et a étonné par sa technique, sa vitesse et sa détermination. Plusieurs observateurs n’ont d’ailleurs pas eu peur d’avancer qu’elle sera l’une des patineuses à surveiller lorsqu’elle sera admissible à la sélection de l’équipe du Québec, en vue des championnats canadiens, en 2022.

Notons enfin que la compétition de Lake Placid réunissait les meilleurs jeunes patineurs de l’Ontario, du Québec et de l’Est des États-Unis. Ils s’affrontaient sur les distances de 500,1000,1500 et 1800 mètres.