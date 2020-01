Leila Beaudoin contrainte de se retirer du gala de janvier

La boxeuse du Témiscouata Leïla Beaudoin devra finalement attendre le mois de février avant de participer à son 2e combat professionnel. Affectée par le virus de l’influenza, l’athlète a été contrainte de se retirer du gala du 25 janvier prochain.

Beaudoin a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, ce vendredi 3 janvier en fin d’après-midi. La boxeuse a ajouté d’elle à l’hôpital où elle a été soignée ces derniers jours.

«Pour des raisons de santé et à ma grande déception, mon équipe et moi avons pris la décision de se retirer du gala […] Je vais mieux ne vous en faites pas, mais l'influenza aura eu ma peau du 25 au 31 décembre me forçant ainsi à rester au lit pendant 1 semaine», a-t-elle écrit.

Leïla Beaudoin compte bien être de retour en pleine forme en février. Rappelons que la boxeuse originaire de Témiscouata-sur-le-Lac a connu un début en boxe professionnelle percutant le 25 octobre en remportant son tout premier combat par décision unanime des juges contre son adversaire Tereza Dvorakova au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec. Elle a été dominante face à son opposante tchèque, enregistrant des cartes de 40-36 des trois juges.