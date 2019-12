Alexis Marceau, boursier de la Banque Nationale

Le patineur de vitesse courte piste Alexis Marceau, de Rivière-du-Loup, a reçu une bourse lors de la 28e édition du Programme de bourses Banque Nationale au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Marceau a mérité une bourse d’excellence académique de 4000 $. Cette année, sur le plan sportif, l’athlète a pris le 12e rang au classement général des Championnats canadiens et il a obtenu une médaille de bronze au 1000m de la 2e compétition provinciale élite.

Étudiant au baccalauréat en génie mécanique à l’Université McGill, il a aussi maintenu une moyenne académique de 3,85 sur 4,00 (96 %) à la dernière session.

«Alexis affiche une belle éthique de travail, récupère de façon efficace et sait garder une attitude positive. Il doit apprendre à rester calme et bien utiliser tous ses atouts quand il gagne ou est le favori. Ses buts sont d’être sélectionné au sein de l’équipe canadienne et de participer à des Coupes du monde», a-t-on mentionné.

Cette année, une trentaine d’athlètes-étudiants se sont partagé 126 000 $ en bourses individuelles. Celles-ci existent afin de soutenir les athlètes sur le plan sportif, mais également dans leur réussite académique.

Le Programme de bourses Banque Nationale remettra un million de dollars de 2019 à 2023 à des étudiants-athlètes des catégories Relève, Élite et Excellence âgés de 13 à 26 ans de partout au Québec.

Sur la photo, Alexis est accompagné de Martin Lavigne, président de la Financière Banque Nationale, gestion du patrimoine, et membre du conseil d’administration de la Fondation, ainsi que de Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.