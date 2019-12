Pierre Lavoie de retour à la compétition au triathlon Mont-Saint-Mathieu

Les organisateurs du triathlon Mont-Saint-Mathieu, organisé pour une première fois en juillet prochain, miseront sur la collaboration d’un allié de taille. Les deux passionnés Patrick Dumont et Carl Charron ont confirmé que Pierre Lavoie, triathlète et initiateur du Grand Défi qui porte son nom, quittera la retraite sportive pour participer à l’événement. Il en sera du même coup le président d’honneur.

Pierre Lavoie sera ainsi de la ligne de départ, le 26 juillet prochain, à la plage du lac Saint-Mathieu. Il comptera à ses côtés plusieurs compétiteurs d’un peu partout au Québec, mais il sera surtout accompagné par son fils qui en sera à une première expérience.

Triathlète amateur, spécialiste de l’Ironman, l’homme de 55 ans compte plusieurs participations à l’Ironman de Kona (Hawaï), événement d’envergure qu’il a remporté en 1996, 2004 et 2005 dans son groupe d’âge.

«Eh oui, je sors de la retraite!», a-t-il lancé mercredi, dans une vidéo diffusée par l’organisation du triathlon. «Mon fils pratique maintenant la discipline, il en sera à un premier triathlon et je tenais à l’accompagner. Quand est venue cette proposition de participer au triathlon Mont-Saint-Mathieu, j’ai dit oui tout de suite parce que la date est très bonne et qu’on dit que le parcours est extraordinaire. J’ai très hâte d’être là avec ma famille.»

Évidemment, Patrick Dumont et Carl Charron ne sont pas peu fiers de leur coup. La réponse positive de Pierre Lavoie à leur invitation est un beau cadeau. Elle confère également beaucoup de crédibilité à leur événement qui tentera de faire sa place parmi un calendrier de courses chargé au Québec.

«C’est un support incroyable. On espérait sa participation, mais c’est une personnalité publique très en demande. Nous sommes vraiment choyés. Quand j’ai commencé à pratiquer le triathlon en 2012, c’est après avoir assisté à sa conférence. C’est quelqu’un qui m’inspire beaucoup, je suis vraiment enchanté qu’il soit là», a partagé Patrick Dumont, également fondateur du Club de triathlon de Rimouski.

INSCRIPTIONS

Le triathlon Mont-Saint-Mathieu proposera cinq épreuves aux amateurs. Ces derniers pourront s’inscrire à des triathlons Initiation/U13/U15, Sprint ou Olympique, ainsi qu’à des duathlons Sprint ou Olympique. L’événement est sanctionné par Triathlon Québec.

La période d’inscription pour cette journée qu’on annonce festive est d’ailleurs ouverte. «Saint-Mathieu-de-Rioux, c’est mon terrain de jeu. C’est ici que je m’entraine. J’ai hâte de faire découvrir cet endroit magnifique aux athlètes du Québec. J’invite aussi les entreprises et les familles à participer en grand nombre», a souligné Carl Charron.

Les athlètes intéressés à y participer et se surpasser peuvent visiter la page Facebook de l’événement et suivre le lien qui y est partagé. Patrick Dumont et Carl Charron souhaitent attirer plus de 300 athlètes à Saint-Mathieu-de-Rioux. Un objectif raisonnable, croient-ils, d’autant plus que l’événement crée déjà beaucoup d’enthousiasme ici comme ailleurs.

PARTENAIRES

Les idéateurs du triathlon Mont-Saint-Mathieu entendent créer un événement accessible à toute la famille, avec exposants et animation sur le site en plus de la présentation des épreuves. Ils souhaitent en faire une fin de semaine de plaisir et de beaux souvenirs en pleine saison touristique. Un week-end qui fera aussi la promotion des saines habitudes de vie.

Afin d’assurer le succès de l’activité et de la rendre possible, tout simplement, ils sont reconnaissants de pouvoir compter sur des partenaires importants, soit Bérubé GM à titre de partenaire principal, ainsi que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux et du Parc du Mont-Saint-Mathieu pour les infrastructures.