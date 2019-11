Les athlètes en triathlon de la région seront heureux d’ajouter un nouvel évènement à leur calendrier de courses pour la saison 2020. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux accueillera les fervents de la discipline le 26 juillet prochain lors d'un nouveau rendez-vous que l’on souhaite rassembleur et qui mettra en vedette la beauté des Basques.

L’initiative est celle de deux triathlètes, Carl Charron et Patrick Dumont. Ces derniers mois, les deux hommes ont tous les deux, chacun de leur côté, approché la municipalité afin de voir la possibilité d’organiser un triathlon sur son territoire. Au cours de ce processus, ils ont été présentés par une amie commune et ils ont décidé de s’allier afin de réaliser un projet à la hauteur de leurs aspirations.

«Personnellement, l’idée germe dans ma tête depuis que je pratique le sport, c’est-à-dire environ trois ans. Moi-même résident de Saint-Mathieu-de-Rioux, j’ai vite vu dans la région un potentiel très intéressant pour y tenir un triathlon. Le travail a commencé cet été», raconte Carl Charron, au bout du fil.

Après des démarches auprès de la Municipalité et avec Triathlon Québec, un processus qui s’est «très bien déroulé», le rêve devenait réalité : le Triathlon de Saint-Mathieu-de-Rioux fait désormais partie du calendrier des événements nationaux pour la prochaine saison estivale.

«C’était délicat de trouver une date, mais je crois que nous avons ciblé une belle période avec le 26 juillet. L’événement aura lieu entre ceux de Pohénégamook et Amqui», a expliqué M. Charron, soulignant déjà avoir remarqué un bel enthousiasme dans la communauté.

DES ATOUTS IMPORTANTS

Nul doute, Saint-Mathieu-de-Rioux possède plusieurs attributs qui feront la joie des triathlètes en voyage d’un peu partout au Québec et d’ailleurs. Le lac et la plage d’une qualité remarquable, d’abord, puis les parcours de course et de vélo sécuritaires et d’une beauté sans pareil.

«Les compétiteurs pourront faire leur entrée à l’eau les deux pieds dans le sable et avec une vue sur les îles. C’est digne des plus beaux sites au Québec», souligne Carl Charron, enthousiaste.

«Le Parc du Mont-St-Mathieu sera aussi une zone de transition exceptionnelle. Les sportifs et les spectateurs auront accès à un bâtiment de services moderne et de qualité offrant divers services et commodités.»

À vélo, les participants emprunteront un circuit pavé, vallonné et constitué d’une boucle de 20 km dont un segment à même le village de St-Mathieu-de-Rioux. Puis, à la course, ils prendront la route de Sainte-Françoise sur une boucle de 5km. Là encore, la chaussée a été récemment pavée à neuf et compte plusieurs portions boisées et ombragées.

«Une boucle de 20 km à vélo, c’est formidable pour les athlètes, puisque le décor n’est pas répétitif. Ce n’est pas nécessairement commun non plus. Par exemple, on retrouve parfois ailleurs une boucle de 2,5 km pour le vélo. Chez nous, en distance olympique, les athlètes l’apprécieront à deux reprises, mais ce ne sera qu’un seul tour pour ceux qui choisissent la distance sprint.»

QUALITÉ SUPÉRIEURE

La priorité des organisateurs est de faire du Triathlon Mont-Saint-Mathieu un événement de qualité supérieure, accessible aux débutants tout en étant, avec son parcours rapide et continu, attrayant pour les athlètes plus performants.

«Quand j’ai participé à un triathlon au Mont-Tremblant, j’ai été impressionné. Mais je reste convaincu qu’on a tout à Saint-Mathieu-de-Rioux pour offrir quelque chose d’aussi bien à plus petite échelle […] Nous voulons nous démarquer et offrir à la région une belle visibilité et des retombées économiques intéressantes», a partagé Carl Charron. Selon lui, le triathlon à venir a le potentiel de devenir l’un des événements sportifs les plus convoités au Québec.

De plus en plus populaire, la discipline du triathlon pourra être pratiquée en distance sprint (750m de nage, 20km de vélo et 5km de course) et olympique (1,5km / 40km / 10km) individuellement ou en équipe de trois. Le Triathlon de Saint-Mathieu-de-Rioux proposera aussi une distance «Initiation», ainsi que des volets «Découverte» et «Jeunesse». La possibilité d’effectuer un duathlon sera aussi possible.

Les deux organisateurs mettent actuellement beaucoup de temps à tout préparer en vue de l’été prochain. Un site officiel sera bientôt lancé et il sera alors possible de confirmer son inscription. D’ici là, il est possible de visiter la page Facebook du Triathlon Mont-St-Mathieu.