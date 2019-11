Un Ballon d’or pour Ali Maatallah

Le travail d’un joueur du Mondial Charest EB Auto de Rivière-du-Loup sera prochainement salué dans le cadre du Tapis rouge du Soccer québécois qui se tiendra le 24 novembre prochain au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Ali Maatallah recevra le prestigieux Ballon d’or pour l’année 2019 chez les moins de 21 ans.

L’athlète a été nommé pour la qualité de son jeu avec le Mondial qui disputait une première année dans la Ligue de soccer élite du Québec. Tout au long de la saison, il s’est illustré par sa constance et sa fiabilité en défensive. Offensivement, il a aussi récolté deux buts.

Le Ballon d’or est le prix le plus prestigieux remis par la fédération québécoise de soccer. Il récompense l’athlète qui a été le plus utile à son équipe et qui s’est le plus distingué dans sa catégorie d’âge. Ce prix est décerné selon une compilation de votes qui a eu lieu tout au long de la saison par les entraineurs des équipes gagnantes et perdantes.

En 2016, Laurie Viel avait également élue joueuse par excellence du circuit provincial U21.