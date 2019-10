Une 5e place pour Bilodeau et Ilyushechkina

Les patineurs Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina ont pris le 5e rang lors des Internationaux de Patinage Canada qui ont lieu ce week-end à Kelowna en Colombie-Britannique.

Ce sont les jeunes russes Aleksandra Boikova et Dmitri Kozlovskii qui ont gagné leur premier Grand Prix. Le couple canadien formé de Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro s’est de son côté offert la médaille d’argent. Il a récolté près de 16 points de priorité sur leurs compatriotes Bilodeau et Ilyushechkina qui ont terminé la compétition avec 192.47 points.

La prochaine étape pour le patineur pistolois et sa partenaire sera une participation à la Coupe de Chine.