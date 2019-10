Les boxeurs régionaux à l’honneur le 16 novembre

La boxe régionale brillera de plein feu dans quelques semaines à Rivière-du-Loup. Cinq ans après la tenue de son premier gala, l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO-RDL) présentera le Gala Kamco 2019, premier d’une série de trois, le 16 novembre à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Une quinzaine de boxeuses et boxeurs de la région du KRTB feront partie de la carte régulière de cette soirée haute en couleur qui fait partie d’une série appelée la Trilogie des conquérants. Trois autres affrontements, impliquant des gens d’affaires, seront également présentés dans le cadre de cet événement d’envergure.

«On s’ennuyait des galas à la maison et on veut revenir avec quelque chose d’unique et d’original, a partagé Mathieu Lavoie-Dion, entraîneur et propriétaire à l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup. Avec la Trilogie des conquérants, c’est certain qu’on va être servis.»

Chez les hommes, les amateurs pourront apprécier les performances des Sébastien Dubé (33 combats), Olivier Roy, Serge Coulombe, Tymothé Lanctôt, Simon Vigneault, Alexis Pouliot (médaille d’argent aux Jeux du Québec), William Caillouette (médaille d’argent aux Gants dorés), Noah Michaud (médaille d’or aux Gants dorés), Anthony Caron, Antoine Caillouette et Matthew Dubé.

Du côté de la délégation féminine, la force de frappe sera à l’honneur avec la présence de Rosalie Demers (médaille d’or aux Gants de bronze), Mélina Laplante (médailles d’or aux Gants dorés, Gants d’argent et Gants de bronze), Alycia Michaud (médaille d’or aux Jeux du Québec et médaille d’argent aux Championnats canadiens), Laurie Laplante (médaille d’or aux Gants de bronze) et Tania Dumont.

«On a vraiment une belle équipe de compétition. Beaucoup de boxeurs ont un beau potentiel d’avenir et ils vont briller le 16 novembre. On entend parler d’eux, mais les gens pourront maintenant les voir à l’œuvre. Personne ne va être déçu, je peux vous le garantir», a poursuivi Mathieu Lavoie-Dion, promettant beaucoup d’ambiance tout au long de la soirée.

CATÉGORIE AFFAIRES

En nouveauté, les personnalités d’affaires Jonathan Pelletier, de GLMC Agence immobilière, Francis Lévesque, du Centre chiropratique Équilibre, Louis-Charles Lévesque, de Lévesque Huissiers de justice, et Richard Lanctôt, ostéopathe, ont également accepté de monter sur le ring afin de contribuer au spectacle.

Notons également que la boxeuse originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Leïla Beaudoin, qui a remporté son premier combat professionnel vendredi dernier (voir autre texte) sera présente et agira à titre de marraine d’honneur de l’événement.

«J’avais confiance qu’elle allait gagner et j’ai confiance qu’elle va se rendre loin. Il n’y a pas si longtemps, elle a boxé aux Gants dorés de Rivière-du-Loup […] Le chemin à suivre, c’est elle qui leur montre.»

BILLETS

Par le passé, les galas de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup ont accueilli entre 400 et 600 spectateurs. Les billets pour le prochain gala sont disponibles en prévente à l’EBO-RDL, à l’Hôtel Universel et sur le site Web lepointdevente.com.

Il est aussi possible de réserver une table corporative à proximité du ring ou de se procurer des billets en section VIP ce qui donnera droit à différents privilèges le soir du gala.