Solide prestation d’Elliot Bérubé à Hawaï

Le Louperivois Elliot Bérubé ne s’est pas présenté au Championnat mondial de cross-triathlon en touriste, ce dimanche 27 octobre, à Hawaï. L’athlète a connu une impressionnante performance en terminant au 8e rang dans la catégorie 15-19 ans et en prenant la 111e position sur 566 concurrents au classement cumulatif.

Celui qui représentait à la fois le Club Filoup et les Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup a franchi l’épreuve de 1 500 mètres de natation en mer, 32 kilomètres de vélo de montagne et 10,5 kilomètres de course en sentier en 3 h 15 minutes 33 secondes.

Un chrono dont il peut évidemment être très fier.