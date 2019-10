Anthony D’Amours et Nathan Ouellet se feront raser la tête pour la cause

L'Océanic de Rimouski a annoncé, lundi soir sur ses réseaux sociaux, que les joueurs Anthony D'Amours, Nathan Ouellet et Vincent Martineau lançaient un défi aux partisans : faire en sorte que la campagne du physiothérapeute Mathieu Foster, qui se fera raser la tête après le match en rose de l'équipe, atteigne ou fracasse l'objectif de 1500 $ d'ici le grand jour. Quelques instants plus tard, l'objectif était atteint.

C'est donc dire que le Pistolois Anthony D'Amours et le Louperivois Nathan Ouellet se feront officiellement raser à la suite de la partie du 27 octobre en après-midi, aux cotés de leurs confrères.

Si vous souhaitez faire un don, cliquez ici. Vous accéderez à la page du défi sur laquelle il vous sera possible de contribuer et aider la recherche pour le cancer du sein au Québec et dans le Bas-Saint-Laurent.



L’Océanic profite de l’occasion pour vous rappeler que la Société canadienne du cancer est présente à tous ses matchs locaux restants du mois d’octobre (23 et 27) et qu’il vous est possible de vous procurer des billets à 2 $ qui vous rendent éligible à remporter un chandail rose porté et autographié par un joueur de l’édition 2019-2020 de l’Océanic de Rimouski.

À l’instar de l’initiative des membres de notre équipe, tous les profits seront remis à la Société pour aider la recherche du cancer du sein.