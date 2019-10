Justine Pelletier sur la première équipe d’étoiles du RSEQ

La joueuse de rugby louperivoise et membre du Rouge et Or de l’Université Laval, Justine Pelletier, a été nommée sur la première équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

C’est la troisième fois que l’athlète qui évolue au poste de demi de mêlée est ainsi honorée grâce à une nomination. Elle est accompagnée par plusieurs coéquipières, puisque 8 des 15 membres de la première équipe d’étoiles proviennent du Rouge et Or.

Meilleure équipe au pays au classement U SPORTS, le Rouge et Or a complété sa saison parfaite, au début octobre, contre Sherbrooke. La formation a terminé le calendrier avec une fiche de 6-0-0, une première campagne sans défaite depuis 2012.

En vertu de son premier rang en saison régulière, le Rouge et Or a obtenu un laissez-passer direct pour la demi-finale, qui sera disputée ce samedi contre les Stingers de Concordia. Advenant une victoire, Laval accueillerait la finale le samedi suivant, 26 octobre à 13 h.