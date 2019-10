Une toute nouvelle remontée mécanique au Parc du Mont-Saint-Mathieu

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu continue de se renouveler en proposant à sa clientèle une toute nouvelle remontée mécanique de type téléski à enrouleur. Un investissement de 1 250 000 $ a été nécessaire afin d’offrir aux adeptes de ski et de planche à neige de tous les niveaux un domaine skiable bonifié et amélioré.

D’une capacité de 600 personnes à l’heure, ceux-ci parcourront une distance de 906 mètres sur un dénivelé de 222 mètres pour atteindre le sommet du téléski à 338 mètres d’altitude. Cette nouvelle installation répondra aux plus grandes exigences de sécurité et de confort. Les véhicules de transport munis d’une attache avec enrouleurs offriront une remontée toute en douceur et constante. Les travaux de préparation du terrain de la nouvelle remontée sont terminés et la phase de l’installation des bases de béton est en cours par l’entreprise Doppelmayr. Si l’échéancier prévu est respecté, les premières tours seront érigées au cours du mois de novembre.

L’établissement de cette nouvelle remontée mécanique répondra à un besoin émis par la clientèle, de plus en plus présente sur les pistes. C’est avec fierté que le directeur général du Parc du Mont-Saint-Mathieu, François April, affirme que : «Cette remontée mécanique sera en fonction au cours du mois de janvier 2020 et mettra en valeur la section Est de la montagne et viendra réduire la file d’attente à l’embarquement du télésiège. Une autre nouveauté dont nous sommes fiers qui améliorera de façon significative l’expérience client».

«Ces travaux permettront d’augmenter de plus de 30 mètres le dénivelé réel skiable et s’inscrivent dans un projet global d’investissement de 2,4 millions $ dont un développement de chalets d’hébergement accessibles à l’année à flanc de montagne», ajoute-t-il.

Malgré l’importance de ces travaux, la tarification n’a subi qu’une majoration mineure représentant l’indice d’augmentation du cout de la vie. La période de prévente d’abonnement est présentement en cours et prendra fin le 15 octobre prochain. C’est le samedi 30 novembre qu’aura lieu la première journée d’opération de la saison 2019-2020.