Des nouveautés pour le Match en rose des 3L

Pour une 6e année, les 3L de Rivière-du-Loup passeront du vert au rose dans le cadre du traditionnel Match en rose, organisé le 25 octobre prochain, au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Dans le cadre de cette partie bien spéciale, ils accueilleront leurs rivaux de Sorel-Tracy.

Depuis la naissance de l’initiative, c’est 18 362 $ qui ont été amassés pour la recherche sur la maladie. La dernière édition a d’ailleurs été un grand succès avec une récolte de 7 176 $.

Cette année, l’organisation espère poursuivre sur sa lancée avec de belles nouveautés. En effet, les joueurs porteront un nouveau chandail «flamboyant» qui sera dévoilé le soir du match. Une collaboration avec Espace Centre-Ville a aussi été annoncée, alors que des entrepreneurs locaux ont accepté de lever leur verre à la cause.

Ainsi, un cocktail rose sera offert, du 1er au 25 octobre, dans six restaurants de la rue Lafontaine. Pour chaque verre vendu au Resto Pub L’Estaminet, au Symposium Resto-Boutique, à la Porte Arrière, au Café l’Innocent, au Loft et à l’Intercolonial Bistro Grill, un dollar sera remis à la Fondation du cancer du sein du Québec.

«On essaie toujours de se renouveler quand même un peu, quoi que l’idée de base, c’est de faire une activité pour les femmes et le cancer du sein. Mais d’ajouter comme cela des petits éléments pour aller chercher encore plus de sous et embarquer la communauté avec nous, c’est vraiment plaisant», a partagé Cindy Simard, copropriétaire des 3L.

Le Match en rose 2019 est de nouveau présenté par Conteneurs KRT. En plus du retour du conteneur rose dans le stationnement du Centre Premier Tech, sur lequel on invite les partisans, les joueurs et les officiels à signer, le propriétaire Martin Ouellet confirme qu’il remettra lui aussi un dollar à la cause pour chaque billet vendu.

«J’invite les gens à venir me faire dépenser, a-t-il lancé avec le sourire. On veut vraiment démontrer notre appui. Je rêve de faire une salle comble au Centre Premier Tech pour le Match en rose comme on a déjà vu pendant les séries éliminatoires.»

Notons par ailleurs que l’organisation des 3L a proposé la présidence d’honneur à Isabelle Jean, une mère de famille de 39 ans, qui combat actuellement la maladie. Elle sera appuyée par Nancy Dumont, présidente d’honneur de l’édition 2018, qui sera de retour à titre de marraine officielle.

«Je suis honorée que l’on ait pensé à moi pour ce rôle. Lorsque la vie nous force à traverser une telle épreuve, il est primordial de bien s’entourer et d’aller chercher l’aide qui nous est offerte et celle des 3L pour cette cause est aussi réconfortante qu’inestimable», a-t-elle partagé.

Comme par le passé, un montant de 2 $ sera remis à Fondation du cancer du sein du Québec pour chaque billet de match vendu. Lors de la rencontre, les partisans seront également invités à se procurer des billets pour avoir la chance gagner l’un des nouveaux chandails portés et autographiés par les joueurs. Pour chaque billet vendu, 2 $ seront aussi offerts à la Fondation.

L’affrontement contre les Éperviers débutera à 20 h. Tous les amateurs sont invités à porter fièrement le rose en signe de soutien. Les arbitres feront d’ailleurs de même. Les billets pour cette rencontre sont actuellement disponibles en ligne au https://3l.ticketacces.net. Notons qu’un billet sera offert gratuitement à toutes les femmes qui traversent actuellement un épisode de cancer du sein.