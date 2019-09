Matchs hors-concours : une victoire et un revers pour les 3L

Les 3L de Rivière-du-Loup ont remporté la première de ses deux rencontres préparatoires contre les Pétroliers du Nord au Colisée Béton provincial de Matane le 27 septembre par la marque de 7 à 2. Les Pétroliers du Nord ont répliqué le lendemain avec une victoire de 4 à 2 contre les 3L.

Maxime Guyon (2), Marc-André Tourigny (2), Marc-Anthony Therrien et Alexandre Bolduc (2) se sont tous inscrits au pointage pour les 3L lors du match du 27 septembre. Le cerbère Guillaume Decelles a bloqué 30 des 32 tirs dirigés contre lui.

Les deux seuls filets marqués par les Pétroliers du Nord ont été l’œuvre de l’ancien joueur des 3L de Rivière-du-Loup, Marc-Olivier D’Amour et de David Bastien.

Le 28 septembre, les 1753 spectateurs ont eu droit à un match plus serré. Les Pétroliers du Nord ont ouvert la marque avec un but de Jean-Michel Daoust, qui a été imité ensuite par Sean O’neil lors de la 1ère période. Les 3L de Rivière-du-Loup ont égalé la marque en 2e période, grâce à Michaël Rhéaume et à Marc-André Tourigny qui ont trouvé le fond du filet gardé par Guillaume Therrien. Jean-Michel Daoust et Sasha Pokulok ont tous les deux fermé les livres en faveur des Pétroliers du Nord.

Le prochain match du calendrier de pré-saison pour les 3L sera disputé le 4 octobre à 20h au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. L’équipe louperivoise affrontera les Marquis de Jonquière.