Nouvelle application pour suivre la LHCS en direct

Kreezee Sports, qui supporte la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light depuis 2014, lance une nouvelle application qui permettra aux amateurs de hockey de la région et aux partisans de suivre en direct leurs équipes préférées.

Cette nouvelle application, téléchargeable gratuitement sur votre téléphone intelligent, permettra aux spectateurs et à tous les adeptes de la LHCS de suivre le déroulement des matchs (buts, passes et autres) au moment où l’action se passe, peu importe où ils se trouvent.

«Ce sont les mêmes résultats que l’on peut voir par le biais du site web de la LHCS (https://kreezee.com/hockey/ligue/ligue-hockey-cote-sud), mais au lieu d’aller chercher l’information sur le site web, c’est l’information qui vient aux gens sur leur téléphone», souligne Dominic Lord, cofondateur du site Kreezee Sports.

Les personnes qui le souhaitent pourront suivre, en direct, une ou certaines des équipes, ou l’ensemble des formations en simultané», poursuit M. Lord qui ajoute que la personne qui le souhaite peut recevoir des notifications chaque fois qu’une équipe marque un but, sans oublier les résultats finaux après chaque rencontre.

«Tu peux assister à une rencontre à l’aréna de Montmagny tout en sachant ce qui se passe le même soir à Saint-Damien ou ailleurs», poursuit M. Lord qui ajoute que l’application est gratuite et qu’il en coûtera la modique somme de 2 $, pour une période de six mois, pour suivre les équipes de façon illimitée.

M. Lord ajoute que cette application est également conçue pour suivre toutes les équipes de hockey mineur ou associations sportives supportées par le site Kreezee.com. «Les gens pourront recevoir des notifications pour des changements d’horaire et synchroniser ceux-ci avec le calendrier dans leur téléphone intelligent, qu’il s’agisse d’un calendrier Apple, Google ou Outlook», ajoute M. Lord qui rappelle que Kreezee Sports avait déjà élaboré, par le passé, une application s’adressant autant aux entraineurs et gérants évoluant autant dans le hockey mineur et le sport amateur et qui leur permet de gérer leur alignement, la présence et l’absence des joueurs, ou encore de communiquer directement avec les parents.