Les Albatros toujours à la recherche d’un premier gain

Comme ç’a été le cas plus d’une fois depuis le début de la saison, les Albatros du Collège Notre-Dame sont passés tout près de savourer une première victoire en 2019-2020 dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Les célébrations devront toutefois encore attendre.

Les oiseaux ont ainsi baissé pavillon deux fois en autant de rencontres, ce weekend, lors d’un programme double contre les Élites de Jonquière au Centre Premier Tech. Samedi, la troupe de l’entraineur Mike Maclure s’est inclinée par la marque de 4 à 3 en prolongation, après qu’un revirement ait été à l’origine du lancer victorieux. La veille, le tableau indicateur affichait le même pointage, mais cette fois après 60 minutes de jeu.

Évidemment, la frustration était palpable dans le camp des Albatros après la deuxième rencontre. Au cours des deux parties de la fin de semaine, les joueurs avaient l’avance à un moment où un autre du match, mais ils n’ont pas été en mesure de la préserver.

«Ce sont les petits détails qui font la différence et il faut qu’ils soient de notre côté. Mais pour cela, il faut de la concentration et de l’effort. C’était mieux aujourd’hui, et c’est vrai qu’on progresse comme équipe […], mais un moment donné, il y a des joueurs qui vont devoir se regarder dans le miroir et en donner plus. Depuis le début de l’année, ce sont les mêmes qui tirent l’équipe», a partagé Mike Maclure, sans filtre, après le match.

Parmi les joueurs qui n’ont certainement rien à se reprocher, il y a Elliot Dutil. Le jeune homme, qui porte le numéro 13, a amassé 3 buts et 1 passe ce weekend. Il a maintenant 7 points, dont 5 buts, en 6 rencontres.

«Dutil est incroyable. Je comprends pas pourquoi [certaines personnes] dans cette chambre ne comprennent pas pourquoi il a de la glace, de la glace de qualité. Il a le cœur gros comme les deux arénas ici et c’est un gars de l’extérieur. Elle est où la fierté des gars qui étaient ici l’année passée?»

Vendredi, les Albatros ont pris les devants 3-1 en première période, mais ça n’a pas empêché les visiteurs de revenir de l’arrière (et même de repartir avec la victoire) au 3e tiers. Un but rapide à 0:35 a d’ailleurs donné le ton à leur remontée.

Le lendemain, les Albatros menaient 3 à 2, lorsque les Élites ont de nouveau nivelé la marque. La prolongation a alors été nécessaire, et les Albatros ont bénéficié de quelques chances, mais ils n’ont pas réussi à être opportunistes.

«On est tous dans le même bateau et ce n’est pas seulement de la faute des joueurs, a repris Maclure. On va s’arranger pour qu’ils soient prêts, mais encore une fois, on s’attend à plus de certains d’entre eux. On ne peut pas se permettre de jouer à trois trios.»

Les Albatros seront sur la route le week-end prochain. Ils affronteront les Lions du Lac Saint-Louis à Dollard-des-Ormeaux le samedi 28 septembre pour ensuite se diriger vers Magog où ils feront face aux Cantonniers le dimanche.