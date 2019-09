Le Mont St-Mathieu accueillera le Défi Chaine de vie

Ce sont les samedi 5 et dimanche 6 octobre prochain que de nombreux participants marcheront vers les sommets de 15 montagnes afin de relever le Défi Chaine de vie. Au Bas-Saint-Laurent, il sera organisé au Mont St-Mathieu.

Ensemble, les grimpeurs graviront près de 5 000 mètres afin de sensibiliser la population à l'importance de discuter du don d'organes avec leurs proches. Ce défi unique, présenté par la Fondation St-Hubert et la Fondation Claire et Jean-Pierre Léger, rassemblera toute la chaîne du don d'organes et de tissus dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe.

C'est ainsi que médecins, infirmières, personnes greffées, familles de donneurs, enseignants, élèves, grimpeurs et personnalités publiques iront porter des drapeaux Chaine de vie au sommet d'une montagne de leur région. Les fonds amassés lors de cet événement permettront à l'organisme Chaine de vie de poursuivre sa mission d'éduquer les jeunes de 15 à 17 ans sur le don d'organes et de tissus dans leur cours d'anglais.

Cette année, Chaine de vie rend hommage à Diane Hébert, une femme qui a marqué le Québec en regard du don d'organes et qui a été la première ambassadrice de Chaine de vie.

«Mme Hébert croyait fermement que l'éducation en milieu scolaire était la clé de voûte pour déboulonner les mythes qui entourent le don d'organes et de tissus au Québec, explique Lucie Dumont, présidente et fondatrice de Chaine de vie. Avec l'enthousiasme que suscite notre projet dans les milieux de l'éducation et de la santé et l'appui que nous recevons de toute part, le rêve de Diane Hébert deviendra réalité!»

«C'est en grande partie grâce aux dons recueillis lors du Défi Chaine de vie qu'il a été possible de former le tiers des enseignants des écoles secondaires francophones du Québec, soulignent Isabelle Maréchal et Thierry Houillon, respectivement marraine et parrain du défi depuis quelques années. Ensemble, ces enseignants auront touché jusqu'à présent près de 125 000 élèves qui sont à leur tour devenus des ambassadeurs de la discussion en famille. En appuyant Chaine de vie, vous contribuerez à augmenter le nombre de donneurs qui permettent de sauver des vies.»

Au Québec, chaque année près de 1 000 personnes se retrouvent en attente d'une greffe qui pourrait leur sauver la vie. Quand on sait que moins d'un pour cent des personnes qui décèdent peut devenir des donneurs potentiels, on se rend compte que chaque don compte.

Malheureusement, plusieurs familles de donneurs potentiels hésitent encore à autoriser le don d'organes, souvent parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'aborder ce sujet avec l'être cher. Par respect pour la famille, l'équipe médicale respecte toujours cette décision.

Le défi aura lieu sur les montagnes suivantes :

Montréal : Mont Royal

Bas-Saint-Laurent : Mont St-Mathieu

Centre-du-Québec : Mont Gleason

Chaudière-Appalaches : Mont Orignal

Côte-Nord : Mont Trouble

Estrie : Mont Orford

Gaspésie : Mont Castor

Lanaudière : Ski-Montagne Coupée

Laurentides : Mont Habitant

Mauricie : Vallée du Parc

Montérégie : Ski Saint-Bruno

Outaouais : Mont Cascades

Québec : Centre de ski Le Relais

Saguenay : Sommet des Caps-Sentier Eucher

Colombie-Britannique: The Stawamus Chief