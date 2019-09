Maxime Villemaire de retour avec les 3L

Les 3L ont confirmé, ce mardi 17 septembre, une nouvelle attendue depuis des semaines par les partisans de l’équipe. Le joueur le plus utile de la dernière saison dans la LNAH, Maxime Villemaire, sera de retour à Rivière-du-Loup après avoir signé un nouveau contrat d’un an.

«Je ne peux pas demander mieux que le retour du MVP du circuit. Max est un gars détesté de ses opposants, mais il est adoré de ses coéquipiers. Tu aimes mieux l’avoir dans ton équipe», estime le directeur général des 3L, Karl Boucher.

PRÊT À 100 %

Villemaire a connu l’une de ses meilleures campagnes en carrière dans la LNAH, l’an dernier, en amassant 18 buts et 18 passes en 35 rencontres, en plus de ses 126 minutes de pénalité. Il a ajouté six points (1-5) en sept parties en séries éliminatoires. L’attaquant de 26 ans entamera sa cinquième saison avec les 3L.

«Je suis extrêmement heureux d’être de retour à Rivière-du-Loup. Je suis prêt à 100 % pour relever tous les défis. J’ai hâte de revoir mes coéquipiers et les meilleurs partisans de la ligue pour remporter une autre coupe Vertdure», indique Maxime Villemaire.

Les 3L entameront leur préparation d’ici les prochains jours en vue du début de la saison, le 18 octobre prochain, contre l’Assurancia à Thetford Mines.

Entretemps, Rivière-du-Loup disputera quatre matchs préparatoires, dont les deux parties prévues les 27 et 28 septembre contre les Pétroliers du Nord au Colisée Béton Provincial de Matane. Le tournoi de golf de l’équipe se tiendra le 5 octobre prochain.

Les détails du camp d’entraînement seront communiqués ultérieurement.

BILLETS DE SAISON

Les 3L poursuivront la vente de leurs billets de saison au cours des deux prochains mercredis. Les partisans pourront ainsi se rendre au Centre Premier Tech les 18 et 25 septembre, entre 18 et 21 heures, où ils assureront leur siège en vue de la saison 2019-2020.