La saison du club Filoup est loin d’être terminée

Les athlètes du club Filoup triathlon et course à pied étaient en action dans la dernière fin de semaine à Rimouski et à Montréal. Du côté du Marathon de Rimouski, Stéphane Pelletier a pris part au demi marathon dans des conditions difficiles et a l’a terminé en 12e position. Mathieu Boucher a pris le 27e rang de sa catégorie lors de cette course.

Gino Gauthier participait aussi au marathon de Rimouski. Il avait pour mission de guider les coureurs qui désiraient faire le marathon en 4:00 et il a bien réussi à gérer ses efforts pour réaliser cette performance.

Les Filoups étaient également en action au triathlon Esprit de Montréal. Au triathlon longue distance (1.9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course), Caroline Mailloux est montée sur la 2e marche du podium dans son groupe d’âge et Billy Lapointe a pris le 22e rang de sa catégorie.

Au triathlon olympique, Pier-Luc Fournier a pris le 16e rang de sa catégorie, Stéphane Perreault le 5e rang et Jean-Pierre Arsenault a terminé 4e avec un chrono de 2:15:55. Chez les femmes, Édith Lévesque a terminé 18e de son groupe d’âge, Annik Lavoie, 4e et Marie-Claude Théberge est montée sur la 3e marche du podium en 2:32:54. Au duathlon sprint, Marie-Ève Ouellet a pris le 5e rang.

Quelques semaines plutôt, Daniel Lepage a pris le 11e rang du Ironman 70.3 au Maine et Émilie Labrosse, le 27e rang.