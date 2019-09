Des défaites en ouverture de saison pour les Guerriers de Rivière-du-Loup

Les Griffons du Grand Gaspé l'ont remporté par la marque de 42-34 contre les Guerriers de l’école secondaire de Rivière-du-Loup juvéniles lors du premier match de la saison, le 7 septembre dernier.

C’était un match à saveur offensive, et les Guerriers n’ont pas abandonné en égalant la marque 34 à 34. Toutefois, les Griffons ont su marquer le dernier touché en fin de partie. Plusieurs joueurs de la section défensive étaient absents du côté des Guerriers. Le titre de joueur du match à l’offensive est revenu à Dominic Laplante, avec trois touchés et plusieurs longs gains. Jean-Christophe Denis a obtenu le titre de joueur à la défensive en raison de son intensité sur le jeu et de plusieurs plaqués.

Les Guerriers benjamins ont affronté l’équipe de Mont-Joli le 8 septembre et se sont inclinés par la marque de 10 à 8.

Les prochains matchs se dérouleront le 15 septembre prochain à Rimouski. Les Guerriers auront doit à un programme double contre le Sélect de Rimouski. Les benjamins joueront à 10h, et les juvéniles, à 13h30.