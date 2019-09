Clôture de la saison de motocross au Mont-Citadelle

La dernière course de la saison 2019 du circuit Supercross Québec aura lieu le samedi 21 septembre au Parc du Mont-Citadelle à Saint-Honoré-de-Témiscouata. Le coureur de Rivière-du-Loup, Karl Normand, et le champion du Danemark, Mathias Jorgenson, seront sur la piste.

Jorgenson a fait le voyage jusqu’au Québec d’abord pour participer au Supercross du Stade olympique de Montréal le 14 septembre. L’organisateur de l’évènement du Mont-Citadelle, Paul Thibault, a donc sauté sur l’occasion pour inviter le coureur provenant d’Europe du Nord, trois fois champion du Danemark. M. Thibault a également sollicité un coureur américain, Josh Cartwright de la Floride, qui sera aussi au Stade olympique.

Les amateurs de motocross peuvent donc s’attendre à de belles courses lors de la dernière tranche du circuit Supercross Québec. «Il y aura entre 150 et 175 inscriptions», a noté le promoteur. Les pratiques se dérouleront en avant-midi et le début des courses est prévu à 13 h. La piste sera aménagée en formule supercross et elle sera deux fois plus longue que celle du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Puisqu’il s’agit du dernier évènement de la saison 2019, un gala suivra avec la remise des trophées dans le chalet principal du Parc du Mont-Citadelle. Il y aura également un buffet et le band Somme Duo pour agrémenter la soirée.