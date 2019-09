Gymkhana : deux trophées pour l’équipe de l’Est-du-Québec

La 44e édition du Championnat d’équitation western du Québec organisée dans le cadre de West Feria par Cheval Québec a pris fin avec le volet Gymkhana. Après deux jours de compétitions au Centre Multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy, l’équipe de l’Est-du-Québec composée de 42 cavaliers, dirigée par Sandra Soucy, a terminé en 5e position avec un total de 157 points. Elle est repartie du championnat avec deux trophées : Meilleur esprit d’équipe et le Trophée Normand Caron décerné à la région qui s’est le plus améliorée dans le classement général.

Dès la première journée de compétition et tout au long de la fin de semaine, plusieurs cavaliers se sont démarqués. Parmi eux, Keven Charest-Beaulieu de Pohénégamook a été victorieux en Course de barils Hommes «Adulte» 3D. Manon d’Amour de Saint-Honoré a également connu la victoire en Course de barils Femme «Adulte» 3D. Bastien Landry de Sainte-Hélène a gagné en Course en slalom «14 – 18 ans» 3D, pris la 7e position dans le 1D en Course de barils «14-18 ans» et fini 2e dans le 1D en Course de l’aller-retour «14-18 ans» 3 D. Youri Malenfant de Saint-Alexandre a obtenu les résultats suivants : 5e position dans le 3D en Course de barils «13 ans et moins» 3D, 1ere position dans le 3D en Course en slalom «13 ans et moins» 3D et 4e position dans le 3D en Course de l’aller-retour «13 ans et moins» 3D.

D’autres cavaliers provenant du KRTB ont également bien fait : Tony Landry (Sainte-Hélène), 2e position dans le 1D en Course de barils Hommes «Adulte» 3D et 2e position dans le 2D en Course en slalom «Adulte» 3D; Tim Martin (Saint-Modeste), 3e position dans le 2D en Course de barils Hommes «Adulte» 3D; Taly Picard (Sainte-Hélène), 4e position dans le 3D en Course en slalom «14 – 18 ans» 3D; Élise Levesque (Saint-Louis-du-Ha! Ha!) 5e position dans le 3D en Course de l’aller-retour «13 ans et moins» 3D; Éric Caron (Saint-Paul-de-la-Croix), 6e position dans le 2D en Course de l’aller-retour «Adulte» 3D; Chloé Caron (Saint-Paul-de-la-Croix), 7e position dans le 2D en Course à relais «Omnium» 2D et 2e position dans le 1D en Course de l’aller-retour «13 ans et moins» 3D; Jessie Malenfant (Saint-Alexandre), 7e position dans le 3D en Course en slalom «14 – 18 ans» 3D et 6e position dans le 2D en Course de l’aller-retour «14-18 ans» 3 D; Brittany Sirois (Rivière-du-Loup), 7e position dans le 2D en Course de l’aller-retour «14-18 ans» 3 D; Amélya Pesant (Saint-Pascal), 3e position dans le 3 D en Course en slalom «13 ans et moins» 3D; Meggy Robichaud (Saint-Honoré), 5e position dans le 3D en Course en slalom «13 ans et moins» 3D; Édith Boucher (Saint-Joseph), 7e position dans le 3D en Course en slalom «13 ans et moin » 3D; Sharlie Pelletier (Pohénégamook), 8e position dans le 3D en Course de l’aller-retour «14-18 ans» 3 D.

West Feria et le Championnat d’équitation western du Québec regroupaient 15 épreuves et plus de 250 cavaliers et chevaux. La délégation de Lanaudière a remporté le titre de région Championne avec un total de 281 points, titre qu’elle détient depuis 2015.