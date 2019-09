François Soucy troisième chez les maitres aux championnats du monde

En septembre 2000, François Soucy remportait le titre mondial de vélo de montagne en descente chez les 30-34 ans à Bromont. Le 22 aout dernier, le natif de la région est monté sur la troisième marche du podium de la catégorie maitre (50-54 ans) aux championnats du monde tenus au Mont Sainte-Anne.

«J’ai terminé derrière deux coureurs provenant des Pays-Bas et de Grande-Bretagne. C’était très serré entre les trois premiers, un temps de 5 minutes et 54 secondes pour le gagnant et moi à seulement 4 secondes de plus», a mentionné M. Soucy. Une vingtaine de participants ont effectué la descente de près de 3 kilomètres.

«J’avais arrêté la compétition en 2003 mais je m’entraine beaucoup à vélo. Les championnats du monde qui se tenaient presque dans ma cour au Mont Saint-Anne, c’était une occasion rêvée à 50 ans», a souligné l’athlète. Il n’a pas été le seul à s’en réjouir puisque son père, Daniel Soucy, a fait le voyage jusqu’à Québec pour encourager son fils.

«Je ne m’ennuie pas de la compétition, c’est très stressant; j’ai passé une grosse semaine difficile. Mais cette troisième position m’a donné la piqure pour continuer», a ajouté le coureur. Il a d’ailleurs reçu l’invitation pour défendre son podium dans les Alpes françaises l’an prochain. «Les championnats du monde, c’est une fois par année. Si c’est possible, j’aimerais bien y participer. Je cherche des commanditaires pour m’appuyer, c’est très dispendieux une telle aventure», a conclu François Soucy.