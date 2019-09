Cinquante ans pour Les Vaillants

Lors du weekend du 31 aout et du 1er septembre, le club d’athlétisme Les Vaillants a fêté en grand son 50e anniversaire. Fondé le 14 mars 1969 par Paul-Émile Lafrance, le club basé au Transcontinental a formé de nombreux athlètes, officiels et entraineurs.

Les festivités ont débuté samedi avec le traditionnel tournoi au club de golf du Transcontinental, à Pohénégamook. Les gens étaient ensuite invités à se rendre au complexe sportif Rosaire-Bélanger pour le souper et la soirée.

La Municipalité de Rivière-Bleue a rendu hommage à cinq membres et ex-membres du club Les Vaillants, ayant résidé dans la localité durant la majeure partie de leur carrière. Les champions canadiens Christopher Houde, Pascale Dumont, Simon Beaulieu et Vanessa Ayers ont reçu un trophée. Il y a eu une belle pensée pour Gaby Ouellet, qui nous a malheureusement quitté dernièrement, à la suite d’une maladie dégénérative. Cette dernière était très dévouée pour son club, en plus d'être une officielle de niveau 3 à la FQA. Durant la cérémonie, cinq affiches ont été dévoilées, avant d'être accrochées en permanence dans la nouvelle entrée de l’aréna du Transcontinental.

Environ 250 personnes ont assisté au souper, durant le lequel plusieurs hommages ont été rendus. Les athlètes fondateurs ont été soulignés, tout comme les officiels et entraineurs. Le clou du souper a été le dévoilement des athlètes féminins et masculins honorés. Il s’agit de Sonya Pelletier et Alain Morin (1969 à 1978), Guylaine Roy et Dorys Langlois (1979 à 1988), Louise Thibault et Sébastien Ouellet (1989 à 1998), Myriam Dumont-Breton et Christopher Houde (1999 à 2008), puis Pascale Dumont et Simon Beaulieu (2009 à 2018). La soirée a été animée par Sébastien Ouellet de la CODET, puis en musique, avec le bluesman Guy Cardinal. Les participants ont aussi pu déguster La 50, une bière spécialement brassée par Le Secret des Dieux pour cette occasion.

Les festivités ont pris fin dimanche avec une compétition amicale regroupant des anciens, des athlètes actuels et de futurs champions. Les quelques dizaines de participants ont pris part à des concours de lancer du poids et du disque, un 50m et un relais symbolique de 50 tours sur la piste d’athlétisme Paul-Émile Lafrance, à l’école secondaire du Transcontinental.