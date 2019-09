Nouvelle saison de ballon sur glace

L’organisation du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata reprendra ses activités avec des pratiques pour les joueurs le samedi 7 septembre prochain à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac).

Les heures sont : 11 h pour les 10 ans et moins (2009 à 2013) masculin et féminin; 12 h pour les 12 ans et moins (2007 et 2008) masculin et féminin; 13 h pour les 15 ans et moins (2004 à 2006) masculin et féminin; et 14 h pour les 19 ans et moins (2000 à 2003) masculin et féminin.

L’équipement sera disponible pour tous ceux qui veulent s’initier à ce sport. De plus, la première séance sera gratuite pour ceux qui veulent découvrir ce sport dynamique et passionnant. Notez que par la suite, les pratiques auront généralement lieu le samedi soir.

Pour s’inscrire à la saison du BSG mineur du Témiscouata, vous devez arriver au moins 30 minutes avant l’heure de votre pratique du samedi 7 septembre. Il sera également possible de s’inscrire lors du Salon des inscriptions de Dégelis le mercredi 4 septembre et lors du Salon du loisir de Témiscouata-sur-le-Lac le jeudi 5 septembre prochain. Par ailleurs, pour toutes questions, vous pouvez rejoindre le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas, par téléphone au 418-854-3901.