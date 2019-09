Le Frontière FM d’Edmundston dénonce des propos racistes lancés à Trois-Pistoles

La série de la finale de la Ligue de baseball Puribec du Bas-Saint-Laurent opposant le Frontière FM d’Edmundston au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a été ternie le samedi 31 aout dernier par des propos racistes et des injures lancés par des spectateurs au stade Paul-Émile-Dubé de Trois-Pistoles.

L’organisation de l’équipe de baseball du Nouveau-Brunswick a dénoncé la situation sur les réseaux sociaux le 2 septembre. Selon elle, des spectateurs, joueurs et membres de l’organisation du Frontière FM d'Edmundston ont été la cible d’intimidation et de propos injurieux, au point où certains d'entre eux ont craint pour leur sécurité.

«Nous trouvons déplorable que certaines personnes s’en prennent directement à la vie personnelle des supporteurs de l’équipe d’Edmundston en les menaçant de les attaquer et ou même les frapper. Il n’est pas acceptable de s’en prendre à des femmes, ni des enfants ainsi qu’à n’importe qui», a fait savoir l’équipe. Le Frontière FM s’est engagé à diffuser des messages de «fairplay» pendant les prochaines parties, incitant les spectateurs à encourager les beaux jeux plutôt que de réagir négativement envers l’adversaire.

L’équipe néobrunswickoise a d’ailleurs obtenu toutes les autorisations nécessaires afin d’aligner trois joueurs importés dans le but d’avoir une équipe compétitive cette année et de promouvoir le développement du baseball.

Le CMB de Trois-Pistoles a réagi à la situation par voie de communiqué. Le club de baseball sénior souhaite que l’esprit sportif soit valorisé et mis en priorité dans les deux stades de baseball, autant à Edmundston qu’à Trois-Pistoles. Lors des matchs à domicile du CMB, une mention encourageant l’esprit sportif sera diffusée avant et lors du match, et elle sera également inscrite dans le programme. Des agents de sécurité seront aussi présents lors des prochaines parties au stade Paul-Émile-Dubé afin que les spectateurs, les joueurs et les officiels vivent cette série finale dans le respect.

SÉRIE À ÉGALITÉ

La série opposant Trois-Pistoles à Edmundston est présentement 1 à 1. Nicolas Thibault, un joueur d’âge junior, a procuré la victoire à son équipe le 31 aout avec un simple qui a propulsé Samuel Laforest au marbre en 9e manche. Le CMB est reparti avec la victoire, grâce à un pointage de 3 à 2 devant 500 spectateurs. Laforest a participé à tous les points de Trois-Pistoles, et a forcé la tenue de la prolongation avec un double en fin de 7e manche. La prochaine partie se déroulera le mercredi 4 septembre à Edmundston dès 21h. Dave Voyer a lancé le match complet pour le CMB, et la défaite a été inscrite à la fiche de Bryan Collazo. Pour Edmundston, Sam Cyr et Frédéric Gosselin ont inscrit deux coups sûrs en quatre présences. Du côté de Trois-Pistoles, Nicolas Thibault a accumulé deux coups sûrs en deux présences, en plus du point victorieux. Samuel Laforest compte trois coups sûrs en cinq présences et deux points produits. La veille, Edmundston avait remporté la victoire avec un blanchissage 7 à 0 contre les champions en titre.