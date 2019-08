Cindy Ouellet médaillée d'or aux Jeux parapanaméricains de Lima

L'équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant, dont fait partie la Louperivoise Cindy Ouellet, a complété un parcours parfait et s'est emparée de la médaille d'or aux Jeux parapanaméricains de Lima, au Pérou, lors d'un ultime match disputé le 30 aout contre les États-Unis.

Les Canadiennes ont réussi à devancer les Américaines par 8 points au 4e quart, terminant la partie 67 à 64. Pour se rendre en finale, elles ont réussi à battre les équipes de la Colombie, de l'Argentine, du Mexique et du Brésil, avant de compléter leur parcours sans faute en ayant raison des États-Unis pour repartir avec la médaille d'or au cou. À noter que Cindy Ouellet a effectué une performance remarquable le 27 aout lors de ce tournoi en réussissant 10 aides en un seul match contre le Mexique.

Il s'agissait de la sixième fois que le Canada atteignait la grande finale, remportant l'or en 1999 et en 2003 et l'argent en 2007, 2011 et 2015. Le tournoi parapanaméricain servait également de qualification directe pour le basketball en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, au Japon. La présence du Canada est ainsi assurée.