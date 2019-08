Guillaume Decelles et Jonathan Paiement sous contrat

L’organisation des 3L continue sa préparation pour la prochaine saison avec les signatures du gardien de but Guillaume Decelles et du défenseur Jonathan Paiement. De plus, le joueur de centre Alexis Guilbault aura un essai au prochain camp d’entraînement.

Âgé de 25 ans, Guillaume Decelles disputera une 5e saison dans l’uniforme des 3L. Le DG est bien content d’avoir pu en venir à une entente avec son gardien qui a maintenu une moyenne de 3,72 buts par partie la saison dernière. «Guillaume a beaucoup d’expérience pour un jeune gardien. On le sait les gardiens viennent à maturité vers l’âge 25-26 ans», a-t-il déclaré.

Le principal intéressé est très excité pour la prochaine saison et entrevoit de belles choses pour l’équipe avec les derniers ajouts. «Selon moi nous serons très compétitif cette saison et nous serons à prendre au sérieux.»

De son côté, le défenseur Jonathan Paiement disputera une 8e saison dans la LNAH. Obtenu dans une transaction avec les Pétroliers du Nord en juin dernier, Paiement avec tout son bagage d’expérience viendra solidifier la défensive des 3L. Le directeur-général Karl Boucher est extrêmement heureux de la mise sous contrat de Paiement.

«Je le connais depuis longtemps et c’est le type de joueur que t’aimes avoir dans ton équipe. Avec nous il n’aura pas à jouer autant de minutes que par le passé. Il sera très efficace en jouant un 18-20 minutes par match.»

Finalement, Boucher a offert un contrat d’essai au joueur de centre de 24 ans Alexis Guilbault. L’attaquant a évolué avec les Maroons de Waterloo la saison dernière obtenant 30 points en 22 parties. «On va voir ce qu’il peut donner dans la LNAH. C’est un gars qui a ramassé des points partout où il a évolué».

Ce dernier espère causer une surprise au prochain camp. «La LNAH c’est le meilleur calibre de hockey au Québec et je veux prouver que je peux y évoluer.»

D’autres nouvelles seront annoncées sous peu sur la page Facebook de l’équipe.