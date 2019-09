Gymkhana : la région très bien représentée à St-Tite

Quatre athlètes de la région ont rendez-vous au Festival Western de St-Tite, le 7 septembre prochain. Audrey Chénard de Dégelis, Maya Ouellet de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Taly Picard de Saint-Hélène-de-Kamouraska et Alycia Pelletier ont chacune obtenu leur qualification pour l’épreuve Barils Jeunes.

Audrey Chénard s’est qualifiée à Chambord au Lac-Saint-Jean avec un temps de 16,3. Notons qu’elle devait normalement faire la qualification de Balmoral (N.-B.), mais que sa jument s’est blessée pour le reste de l’été. C’est donc avec une autre monture, et le support de ses proches, qu’elle a finalement réussi à atteindre son but. Un bel exploit.

De leur côté, Maya Ouellet et Taly Picard était du rendez-vous de Balmoral. Elles ont obtenu leur qualification, avec leur monture respective, Bay Migone Air Force et Fast Moons Gold, grâce des temps de 17,7 et 17,1. Un beau cadeau pour elles, puisqu’elles travaillent très fort.

Enfin, comme nous vous en parlions précédemment, Alycia Pelletier sera aussi à surveiller à St-Tite. La jeune femme s’est qualifiée à Balmoral grâce à un temps de 17,1 avec Fay Day First.