D’importantes nouveautés pour Les Arabesques

Le club de patinage artistique Les Arabesques de Rivière-du-Loup entame la saison 2019-2020 avec plusieurs nouveautés.

Devant le succès du programme Patinage Plus, soit l’initiation au patinage artistique pour les 3-12 ans, le club a mis en place des cours Pré-Patinage Plus s’adressant aux touts petits, pour qui il s’agit d’une première expérience. Le cours Pré-Patinage Plus dure 30 minutes plutôt que 50 minutes et permet d’apprendre à patiner dans un contexte de jeu, avec plusieurs monitrices et entraineurs.

Le club a également mis en place des cours de groupe au niveau Junior, ce qui motive les enfants et diminue les frais pour les parents. Aussi, les patineuses Sénior ont maintenant accès à plus d’heures d’entraînement, matins et soirs, ainsi qu’à un professionnel spécialisé en danses, toutes les semaines.

Qui plus est, le club tente de mettre sur pied un cours de patinage artistique pour adultes, qui vise les anciennes patineuses ou celles qui ont une bonne base de patinage, les dimanches soirs de 18h00 à 19 h.

«On sent déjà l’effervescence de la nouveauté et le goût de se dépasser chez les jeunes pour la prochaine saison. Aussi, nous accueillerons la compétition régionale Donald Chiasson le 15 février 2020 au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, ce qui donne une motivation supplémentaire à nos patineurs et patineuses», a dit Marie-Philippe Nadeau, entraîneuse.

Les Arabesques comptent d’ailleurs sur le support de son équipe d’entraîneuses composées de Cathy Bélanger, Sophie Deschênes, Catherine Desjardins, Caroline Gendron, Marie-Philippe Nadeau, Virginie Ouellet et Anne Soucy.

Les inscriptions pour la saison 2019-2020, qui débute le dimanche 22 septembre, sont en cours sur le site de la Ville de Rivière-du-Loup : https://mon.accescite.net/12072-patin/fr-ca.