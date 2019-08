Ça va chauffer au Squat-Don du Défi Everest

Cette année encore, le Défi Everest en équipe avec Premier Tech peut compter sur la collaboration de Tim Hortons qui accueillera dans son stationnement, les 5 et 6 septembre prochains entre 6 h et 9 h, le Squat-Don.

Le Squat-Don est le moment privilégié pour les participants au Défi Everest de Rivière-du-Loup de recueillir des dons pour leur organisme choisi. Le fonctionnement est simple : les personnes souhaitant les appuyer dans leur collecte de fonds se présentent au Tim Horton du 235 Hôtel-de-Ville et peuvent remettre leurs dons au participant de leur choix. Pour chaque dollar reçu, le participant doit exécuter 5 squats. Plus il y aura de générosité, plus les participants auront chaud!

Pour encourager les participants du Défi 2019 dans leur collecte de fonds pour la cause de leur choix, tout en les aidant dans leur entraînement en vue du grand jour, toute la population est invitée au Squat-Don, les 5 et 6 septembre prochains, de 6 h à 9 h, dans la cour du Tim Hortons situé sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup.