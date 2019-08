Les Albatros dévoilent leur alignement pour la saison 2019-2020

L’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame a fait connaître les joueurs qui formeront son alignement pour la prochaine saison, ce mardi 27 aout, en soirée.

Du groupe, on compte notamment la présence de cinq vétérans, soit le gardien Nathan Pelletier de Rivière-du-Loup, les attaquants Zacharie Charest de Saint-Alexandre et Mikaël Denis de Rivière-du-Loup, ainsi que les défenseurs Émile Labrie de Saint-Cyprien et Zachary Cormier des Îles-de-la-Madeleine.

Les autres membres de la formation sont, à l’attaque : Pierre-Alexandre Boulet, William Lepage, EIlliot Dutil, Louis-Charles Martinet, Dan Chrétien, Étienne Boudreau (Rivière-du-Loup), Alex Pelletier (Rivière-du-Loup), Louis-Étienne Dionne (St-Arsène) et Émile Lambert (Ste-Anne-de-la-Pocatière).

À la défense, les oiseaux pourront aussi compter sur Maxime Gagné, Mathis Paradis, Nathan Drapeau et Alexis Audibert (Saint-André-de-Kamouraska). De son côté, Alexandre Marchand sera également amené à contribuer devant le filet.

Au total, les amateurs de hockey pourront voir à l’œuvre neuf athlètes de région. Notons aussi que quatre joueurs qui auraient pu revenir avec l’équipe cette saison ont réussi à se tailler une place avec leur équipe de la LHJMQ. C’est le cas de Samuel Johnston, Charle Truchon, Charles-Antoine Élément et Christophe Chiasson.

Par ailleurs, l’attaquant Louis-Étienne Dionne, originaire de Saint-Arsène, a écrit une nouvelle page dans l’histoire des Albatros, puisqu’il est devenu le premier joueur formé par l’organisation des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup (LHPS) à faire l’équipe Midget AAA.