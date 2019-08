Une solide performance en piste pour Dion-Viens en Ontario

Simon Dion-Viens était en piste devant une foule très impressionnante sur le très rapide circuit du Canadian Tire Motorsport Park, en Ontario, le weekend dernier. Après avoir livré une solide performance et s’être glissé momentanément jusqu’à la 2e position en fin d’épreuve, Dion-Viens a croisé le fil d’arrivé en 8e position à la suite d’un contact avec un autre compétiteur.

«Mes équipiers ont travaillé très fort durant toute la fin de semaine afin de me donner un bolide ultra compétitif. Je tiens à les remercier ainsi que l’équipe Jacombs Racing pour la préparation de la voiture. Nous avons démontré beaucoup de vitesse dès les premiers tours de piste en pratique le samedi matin, ou nous avons d’ailleurs inscrit le 9e meilleur chrono devant certains des pilotes les plus expérimentés de la série», raconte Simon.

«En qualification, j’ai effectué une petite erreur qui m’a fait perdre de précieux dixième de secondes sur mon unique tour rapide. C’est donc de la 15e position que nous avons pris le départ avec la voiture Rousseau Métal pour la course de 50 tours du dimanche matin», poursuit le pilote.

«Je savais que j’avais une excellente voiture entre les mains pour la course. Nous avons effectués très tôt en début d’épreuve notre premier arrêt aux puits et par la suite j’ai été en mesure d’effectuer plusieurs dépassements pour atteindre la 4e position avec une dizaine de tours à faire à la course. Lors d’une des dernières relances de l’épreuve, j’ai été en mesure de me glisser momentanément en deuxième position juste avant de me faire heurter à l’arrière par un autre participant qui m’envoyait ainsi en tête à queue à très haute vitesse. Miraculeusement, la voiture n’a subi aucun dommage majeur, mais j’ai quand même été obligé de repartir de l’arrière du peloton suite à cet incident.»

C’est donc le couteau entre les dents que Dion-Viens remonta une fois de plus le peloton dans les 3 derniers tours pour finalement croiser le fil d’arrivée en 8e position.

«Bien que je suis content d’avoir obtenu un 3e Top 10 consécutif, je pense que nous avions une voiture assez rapide pour espérer une place sur le podium. Mes équipiers travaillent très fort pour me fournir une bonne voiture et nous sommes de plus en plus rapide en piste. Je crois que nous obtiendrons bientôt un résultat qui sera vraiment le reflet de tous nos efforts», conclut Simon.

La prochaine épreuve de la série NASCAR Pinty’s aura lieu le samedi 7 septembre prochain du côté de l’Autodrome St-Eustache. Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport.