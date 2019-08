Le CMB de Trois-Pistoles passe en finale

La partie n’a pas été facile, mais le résultat est le bon. Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a remporté le match ultime de sa série contre les Cataractes de Grand-Sault au compte de 7 à 4 afin de rejoindre le Frontière-Fm d’Edmundston en finale de la Ligue de baseball senior Puribec.

Les Pistolois ont renversé la vapeur en 5e manche grâce à deux circuits de deux points après deux retraits (Olivier Dionne et Alexandre Dubé) dans une manche de cinq points pour prendre l’avance 7 à 4, au plus grand plaisir d’une foule de plus de 525 personnes.

Marc Michaud avait ranimé l’espoir des visiteurs avec un circuit de deux points en début de 7e manche face au lanceur gagnant Dave Voyer, mais ce dernier s’est repris de belle façon en forçant Mathieu Moreau à frapper un ballon au champ droit et Rico Proulx une balle au premier but pour mettre fin à la série.

Proulx a également cogné une longue balle de deux points durant le match (en 5e manche).

La victoire est donc celle de Dave Voyer qui a lancé deux manches et un tiers en relève à Serge Rioux. Il a eu le dessus sur François Fortier.

Rappelons que samedi soir, le Construction Michaël Bérubé avait forcé la tenue d’un 7e match à la maison grâce à une belle victoire de 5 à 2 sur la route.

Le CMB tentera maintenant de mettre la main sur un 4e championnat consécutif. Ils sont invaincus depuis 2016.