L’abri Alain-Dumont dans le sentier Le Bootlegger

Le dimanche 28 juillet dernier dans le cadre du Festival du Bootlegger, le Club de randonnées Appalaches a procédé au dévoilement du nom de l’abri du sentier de randonnées Le Bootlegger, l’abri Alain-Dumont.

L’abri porte maintenant le nom Alain-Dumont en hommage à celui qui pendant une vingtaine d’années a occupé le poste de président du Club de raquettes et ski de fond Appalaches qui est devenu le Club de randonnées Appalaches. Il a pris charge pendant plusieurs années de l’entretien de la piste de ski de fond et a travaillé avec les administrateurs du Club à la réalisation de la piste de randonnées Le Bootlegger. Il a été le principal responsable de la construction de cet abri avec d’autres bénévoles.

Un malheureux accident a entrainé la mort d’Alain Dumont le 24 juillet 2018 à l’âge de 64 ans et 6 mois. Le dévoilement s’est fait en présence des enfants et de membres de la famille de M. Dumont, du maire de Rivière-Bleue, Claude H. Pelletier, d’administrateurs du club de randonnées et d’utilisateurs du sentier Le Bootlegger.

Le Club de randonnées Appalaches est un organisme à but non lucratif qui contribue au bienêtre et à la santé de la collectivité et de ses membres en favorisant l’activité physique dans la nature sous forme de randonnées à pied et en raquette. Pour ce faire, le Club développe, entretient et gère des sentiers de randonnées et organise des activités aidant à les faire connaitre.