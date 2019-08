Simon Dion-Viens ajoute une course à son calendrier

Le pilote automobile originaire du Kamouraska Simon Dion-Viens participera à la course du Canadian Tire Motorsport Park à Bowmanville en Ontario le 25 aout à bord d'une voiture aux couleurs de Rousseau Métal.

«On est vraiment content d'ajouter une 5e course à notre calendrier», explique Simon Dion-Viens. À la suite d'une entente majeure avec ce manufacturier québécoise, il pourra montrer une fois de plus son savoir-faire en piste.

Si l'entreprise affirme s'impliquer dans le sport automobile depuis plusieurs années, notamment dans la série IndyCarm c'est son partenariat avec Simon Dion-Viens qui lui a permis de prendre part à la série Nascar Pinty's. «Nous sommes heureux de soutenir Simon. On voit qu'ile st vraiment passionné par ce qu'il fait et c'est un excellent ambassadeur pour nos produits. Nous suivons attentivement le déroulement de chacune de ses courses et la prochaine ne fera pas exception», mentionne Charles-Alexandre Paré, président-directeur général de Rousseau Métal.

D'ailleurs, la voiture numéro 37 aura une toute nouvelle allure lors de la course de Bowanville, en Ontario et portera les couleurs de Rousseau Métal. Cette entreprise établie à L'Islet depuis près de 70 ans se spécialise dans la fabrication de matériel de rangement automobile haut de gamme.