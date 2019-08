Victoire du Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a pris les choses en main dès la première manche avec trois points alors que les trois premiers frappeurs ont touché au marbre pour voguer vers un gain de 8 à 3 sur les Cataractes de Grand Sault devant un auditoire de plus de 200 personnes.

Des buts sur balles consécutifs aux deux premiers frappeurs suivi du double de deux points de Jimmy Durette et c’était 2-0. Durette a suivi ses coéquipiers sur le simple de Simon Rousseau (5e frappeur de la manche). Les Cataractes y sont allés d’un point à la fois (en 2e, 3e et 6e) mais ce ne fût pas suffisant. Le Construction Michaël Bérubé a ajouté deux manches de deux points (en troisième et en sixième, ceux-là non-mérités) pour clore le cercueil des Cataractes.

Samuel Laforest et Simon Rousseau ont frappé deux coups sûrs en trois présences et un point produit. Le lanceur gagnant est Dave Voyer avec match complet et 3 retraits au bâton.