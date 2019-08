Edmundston et Grand-Sault règnent à la maison

Les deux équipes du Nouveau-Brunswick ont eu le dessus sur leurs adversaires du KRTB, mercredi, dans la Ligue de baseball senior Puribec. Edmundston a battu Rivière-du-Loup, alors que Grand-Sault s’est offert une victoire contre Trois-Pistoles.

À Edmundston, Bryan Collazo a cogné le deuxième double de la cinquième manche avec un retrait et pousser l’auteur du premier (Josh Soucy) à atteindre la dernière base, ce qui s’est avéré le point gagnant dans une victoire de 5 à 2 du Frontière FM d’Edmundston sur le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, devant une foule de près de 600 personnes.

Les locaux ont ajouté deux autres points la manche suivante sur le simple de Josh Soucy et d’une erreur. Le lanceur victorieux, Elixander Fernandez, a lancé un fort match en franchissant la distance, limitant l’attaque du CIEL-FM à deux points (non-mérités en troisième manche), tout en retirant 10 joueurs sur des prises.

Edmundston mène maintenant la série 2-1 et la prochaine rencontre aura lieu à Rivière-du-Loup vendredi soir.

Trois-Pistoles vs Grand-Sault

Du côté de Grand-Sault, l’assistance de plus de 260 spectateurs a dû attendre à la cinquième manche avant de voir les Cataractes marquer des points avec une explosion de huit points sur six coups sûrs pour se diriger vers un gain de 8 à 3 sur le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles.

Marc Michaud avec deux simples et deux points produits et François Fortier avec deux points produits et ont été les plus actifs dans cette manche. Les visiteurs ont inscrit un point en cinquième et les deux autres en sixième manche. La série 4 de 7 est égale 1 à 1.

Lanceur gagnant : Saul Nunez (match complet, 6 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Simon Rousseau (cinq manches lancées, 1 retrait au bâton)