Plusieurs podiums Filoup au Triathlon Duchesnay

Le samedi 10 aout avait lieu le Triathlon Duchesnay à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Plusieurs membres du club Filoup y participaient dans différentes épreuves et ils ont récolté de très bons résultats.

Sur les épreuves de triathlon, la nage en rivière représentait un défi pour les 6 athlètes Filoup qui y prenaient part. Sur la distance olympique, 7e étape de la Coupe Québec (1,5 km nage, 40 km vélo et 10 km course à pied), Daniel Lepage est monté sur la 2e marche du podium de son groupe d’âge avec un temps de 2 h 22, alors qu’Émilie Labrosse a terminé 3e de sa catégorie.

Au triathlon sprint (750m nage, 20 km vélo et 5 km course à pied), Guillaume Miousse a bouclé le parcours en 1 h 11, soit la 2e meilleure performance de son groupe d’âge. Étaient également présents sur cette distance, Daniel Bastille (1 h 18), William Veilleux (1 h 19) et Frédéric Deschamps (1 h 22).

Au duathlon sprint (5 km course à pied, 20 km vélo, 2,5 km course à pied), Marie-Ève Talbot a remporté l’épreuve chez les femmes en 1 h 12. Enfin, Stéphane Pelletier qui prenait part au 5 km course à pied a couru son meilleur temps sur la distance en 20 minutes 52.

Hôte de la série Grand Prix, la série la plus prestigieuse au Québec pour les athlètes juniors (16 à 19 ans) et Élites (20 ans et plus), de la Coupe Québec et du championnat québécois sur distance olympique, le Triathlon Duchesnay affichait complet au niveau des inscriptions avec 1050 participants.

Les athlètes du club Filoup participeront à d’autres triathlons d’ici la fin de la saison : Valleyfield pour la finale de la Coupe Québec, Amqui et Old Orchard (Maine).