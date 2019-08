Renaud Lefort succède à Jean-François Laplante

La Ligue nord-américaine de hockey a trouvé un successeur pour remplacer Jean-François Laplante qui a quitté ses fonctions de commissaire il y a quelques semaines. Plusieurs excellentes candidatures ont été reçues et le choix des propriétaires s’est arrêté sur Renaud Lefort.

Renaud Lefort foule plus d’une quarantaine de terrains de balle par été pour disputer des matchs aux profits de différents organismes partout aux Québec, ainsi qu’au Nouveau-Brunswick et en Ontario.Ce dernier est chef d’orchestre de la tournée estivale des 4 Chevaliers Easton, en plus d’être producteur de leur série d’émissions hebdomadaires sur TVA Sports 2.



Depuis leur retour en 2013, les 4 Chevaliers ont amassé au total près d’un million de dollars pour différentes œuvres de bienfaisance. Se passionnant pour la Ligue nord-américaine de hockey depuis de nombreuses années, il a su convaincre les propriétaires avec ses idées créatives.

Le nouveau commissaire prendra connaissance des dossiers en cours et se mettra au travail pour lancer la saison 2019-2020.