Le Ciel-Fm et le CMB remportent la victoire à la maison

Le Ciel-Fm de Rivière-du-Loup a brisé une égalité de 3 à 3 en quatrième manche en marquant deux points à la suite d’une erreur pour prendre les devants et remporter une victoire de 5 à 3 sur le Frontière FM d’Edmundston, devant une foule de plus de 200 personnes.

Il ne fallait pas arriver en retard au match, puisque les deux équipes ont marqué des trois points dès la 1re manche. Frédéric Gosselin (avec deux points produits) et Sam Cyr ont permis au Frontière FM de commencer le match en trombe avec trois points.

Puis, le Ciel-Fm a répondu par le bâton de Stéphane Pouliot qui a cogné un circuit de trois points pour ramener les pendules à l’heure. Tous les points marqués en 1re manche attendaient après le premier retrait. Six des 15 coups sûrs ont été frappés en 1re manche.

«On a eu des petits problèmes en défensive en début de match, mais ce qui a été très bon, c’est que nos deux premiers frappeurs se sont ensuite rendus sur les buts. Puis Stéphane Pouliot qui y va d’un circuit, c’est super, mais il fallait que les gars y aillent avant lui sinon ce n’était qu’un circuit d’un point et on ne revenait pas dans la game», a souligné l’entraineur François Caron.

«Ça va être une dure série. C’est une série 3 de 5 avec des lanceurs compétents et une grosse attaque. Ça va être difficile, c’est certain, mais on va travailler et je pense que les gars sont confiants. Jusqu’à date, on a offert une belle opposition et c’est ça l’important», a-t-il ajouté.

Au monticule, Philippe-Antoine Gagnon a lancé un match complet et a retiré cinq joueurs sur des prises. Son opposant était Bryan Collazo (match complet, 8 retraits au bâton).

La série 4 de 7 est maintenant égale avec une victoire de chaque côté. Le prochain match local aura lieu ce vendredi 16 aout au stade de Rivière-du-Loup.

TROIS-PISTOLES

À Trois-Pistoles, Jimmy Durette a menotté l’attaque des Cataractes de Grand Sault en n’accordant que six coups sûrs tout en retirant huit frappeurs sur des prises pour mener le Construction Michaël Bérubé à une victoire de 3 à 0. Durette a de plus surpris deux coureurs à contre-pied durant la partie.

La glace a été brisée en 4e manche, lorsque Samuel Laforest et Xavier McNicholl-Belzile ont frappé des simples consécutifs avec deux retraits pour faire 2-0. Thomas Morin avec son 3e coup sûr de la partie a poussé Xavier McNicholl-Belzile au marbre pour finaliser le tableau indicateur avec un retrait en 6e manche.

Avec cette victoire le CMB prend les devants 1-0 dans la série.