Défaite pour le CIEL-FM

Le 9 aout dans la Ligue Senior Puribec, le CIEL-Fm de Rivière-du-Loup a perdu la partie chez le Frontière FM d’Edmunston. Le match s’est terminé avec un résultat de 3 à 0 en faveur d’Edmunston en demi-finale « A » devant une foule de 350 personnes.

Élixander Fernandez a bien manœuvré son match au monticule en permettant à 12 frappeurs du CIEL-FM de Rivière-du-Loup de se rendre sur les buts sans qu’aucun ne touche le marbre. Ricardo Bautista s’est chargé de l’offensive en claquant un circuit de deux points avec deux retraits en troisième manche et en marquant le dernier point de la partie sur le simple de Pier-André Bouchard en sixième manche. Le CIEL-FM avait laissé neuf coureurs sur les buts après quatre manches de jeu.

Le lanceur gagnant est Elixander Fernandez qui est resté pendant toute la durée du match, il a effectué neuf retraits au bâton.

Le lanceur perdant est Félix-Alexandre Trudel qui a joué le match complet et a fait six retraits au bâton.

Au bâton pour Rivière-du-Loup, Félix-Alexandre Trudel a frappé deux coups sûrs en deux présences, puis Stéphane Pouliot a complété deux coups sûrs en trois présences. Du côté d’Edmundston, Ricardo Bautista a réussi un double et un circuit en deux présences et deux points ont été produits et Bryan Collazo a joué deux coups sûrs en trois présences.

L’équipe de Rivière-du-Loup a réalisé six coups sûrs et effectué une erreur, onze hommes ont été laissés sur les buts. Pour le Frontière FM c’est neuf coups sûrs qui ont été produits et deux erreurs qui ont été commises, huit hommes ont été laissés sur les buts.

Les prochaines rencontres auront lieu le 11 aout prochain alors que le Frontière FM d’Edmunston affrontera à nouveau le CIEL-FM chez lui à compter de 19h, puis les Cataractes de Grand Sault se rendront à Trois-Pistoles pour se mesurer au Construction Michaël Bérubé vers 19h30.