Les Albatros prêts pour le début du camp d’entraînement

C'est aujourd'hui que s'amorce le camp d’entraînement des Albatros du Collège Notre-Dame Midget AAA. Puisqu’il y a des travaux en cours au Centre Premier Tech, c’est au Stade de la Cité des jeunes que les joueurs chausseront leurs patins. Au total, 51 hockeyeurs sont attendus, mais 11 d’entre eux quitteront afin de participer aux camps de la LHJMQ.

Le camp de sélection signifie le début d’une nouvelle saison pour les Albatros. «L’objectif de la saison est de développer les 20 joueurs qui feront l’équipe à leur plein potentiel en bâtissant un environnement et une culture d’excellence au sein du programme des Albatros. Nous voulons présenter une formation qui sera excitante à voir jouer pour les gens du Bas St-Laurent», partage Mike Maclure, le nouvel entraîneur-chef des oiseaux.

Voici l’horaire complet de la première semaine d’activités :



Dimanche 11 août

Entraînement de 17 h à 20 h (match intra-équipe de 18 h à 19 h)



Lundi 12 août

Entraînement de 9 h à 12 h (match intra-équipe de 10 h à 11 h)



Mardi 13 août

Entraînement de 8 h 30 à 11 h

Match hors-concours vs. Blizzard du Séminaire St-François à 19 h au Stade de la Cité des jeunes



Mercredi 14 août

Entraînement de 9 h à 12 h



Jeudi 15 août

Entraînement de 8 h 30 à 11 h

Match hors-concours vs. Estacades de Trois-Rivières à 19 h au Stade de la Cité des jeunes



La première vague de retranchement sera le vendredi 16 août en matinée. Le groupe d’entraîneurs désire garder environ 20 joueurs, sans compter ceux qui seront toujours aux camps de la LHJMQ. L’alignement définitif pour la saison 2019-2020 sera finalisé le mardi 27 août

Les amateurs sont invités à assister au camp d’entraînement en grand nombre. Les entraînements et matchs intra-équipe sont ouverts au public et gratuits pour tous. Pour ce qui est des matchs hors-concours, les billets sont 8 $ pour les adultes, 3 $ pour les étudiants et gratuits pour les enfants de 12 ans et moins.

Ne manquez pas cette opportunité de voir les meilleurs hockeyeurs Midget de la région en action.