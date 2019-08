L’Est-du-Québec triomphe au Championnat provincial junior de quilles

Pour une deuxième année consécutive, les quilleurs juniors de l’Est-du-Québec ont offert une remarquable performance d’équipe et se sont approprié une fois de plus le titre de « Région championne provinciale 2019 », la troisième fois en cinq ans, lors du récent Championnat provincial junior de quilles disputé à Rouyn-Noranda du 24 au 28 juillet.

La délégation des 16 meilleurs quilleurs et quilleuses par catégorie d’âge, sélectionnés parmi les clubs juniors de l’Est-du-Québec au terme de six tournois régionaux, a foulé les allées du Salon de quilles Méga de Rouyn-Noranda où plus de 150 quilleurs s’y étaient donné rendez-vous.

L’équipe junior des 17 ans et moins a brillé en mettant la main sur la médaille d’or de région et le convoité trophée provincial, devenant ainsi la « région championne junior 2019 » parmi les 10 régions présentes avec un total de 257 points accumulés devant la Capitale Nationale (239 points) et le Lac-St-Louis (221 points). L’équipe senior des 18-21 ans a, quant à elle, remporté la médaille d’argent de région à seulement quelques points de la première place. Les excellentes performances de tous les joueurs ont grandement contribué à cette belle réussite puisque chaque joueur qui se qualifie pour une finale procure des points à son équipe.

Au total, les quilleurs de l’Est ont récolté 19 médailles, soit huit d’or, cinq d’argent et six de bronze. Parmi les performances les plus éclatantes, Elodie Annett, de Grand-Métis, a dominé avec cinq médailles d’or sur une possibilité de cinq, dont la médaille d’or en simple et au classement cumulatif, s’imposant devant les 18 participantes de sa catégorie, ce qui lui confère le titre de championne provinciale chez les 15-17 ans. Pour sa part, Kasandra Kenney de Ste-Anne-des-Monts est également championne provinciale chez les 12-14 ans, obtenant l’or en simple, le bronze au cumulatif ainsi que deux autres médailles d’or en plus de celle de la région.

La compétition en double-mixte a donné lieu à une belle domination de l’Est-du-Québec : en effet, chez les 12-14 ans, le duo de Kasandra Kenney et Mathis Blanchette de Rimouski a remporté l’or devant les 17 autres duos présents, tandis qu’Océane Blanchette de Rimouski en compagnie de William Daraiche de Mont-Louis ont suivi avec la médaille d’argent. Un podium identique chez les 15-17 alors qu’Elodie Annett et son partenaire Danick Pinet de Rivière-du-Loup ont enlevé la médaille d’or et l’autre duo composé de Talyssa Frappier de St-Louis du Ha! Ha! et Jérémie Pinet de Rivière-du-Loup obtenait l’argent. En double-mixte 18-21 ans, Kariane Levesque de Price et Pierre-Luc Jolin de Mont-Joli ont également dominé en montant sur la première marche du podium.

Le trio filles composé de Julia Viel de Cabano, Kasandra Kenney et Elodie Annett a décroché l’or, tandis que l’autre trio formé d’Ann-Frédérique Jolin de Mont-Joli, Océane Blanchette et Talyssa Frappier s’emparait de la médaille de bronze. De son côté, le quadruple sénior 18-21 ans, composé de Kariane Levesque, Tanya Proulx de Cap-Chat et des jumeaux Pierre-Luc et Jean-Frédéric Jolin a récolté l’argent.

Et pour compléter ce beau palmarès, Julia Viel a obtenu l’argent au classement cumulatif et le bronze en simple 11 ans et moins, tandis que Danick Pinet enlevait le bronze au cumulatif chez les 15-17 ans ainsi que Kariane Levesque et Jean-Frédéric Jolin en simple chez les 18-21 ans. Pierre-Luc Jolin a frôlé le podium avec une 4e place en simple et au cumulatif.

Notons également les 5e positions de Mathis Blanchette en simple, Talyssa Frappier, Océane Blanchette, Kariane Levesque et Jean-Frédéric Jolin au cumulatif de même que le trio composé de Jasmin Turmel, Mathis Blanchette et Danick Pinet, en plus de la participation de Rafaël Côté de Cabano lors de deux finales. Le responsable de la délégation et président de l’Association régionale de quilles de l’Est-du-Québec, Bernard Tessier, s’est réjoui une fois de plus de ce succès d’équipe sur la scène provinciale, d’autant plus que le championnat provincial 2020 aura lieu à Rivière-du-Loup.

Les résultats complets sont disponibles à l’adresse : fqdq.ca