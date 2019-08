Gabriel Dumont souhaite profiter de sa nouvelle opportunité

Si plusieurs organisations de la Ligue nationale de hockey ont démontré de l’intérêt pour l’attaquant Gabriel Dumont à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 1er juillet, c'est avec le Wild du Minnesota que l'athlète originaire de Dégelis a décidé de poursuivre sa carrière. Un choix qu’il a fait pour lui, mais aussi pour sa famille.

Dumont, qui passe l'été dans sa région natale, s’est dit très motivé à l’approche de la nouvelle saison. «Je pense que c’est une nouvelle opportunité pour moi. Je change d’organisation et c’était important d’avoir le plus de saisons avec ma famille, le plus de stabilité. Avoir deux ans comme ça à l’ouverture des joueurs autonomes, c’était vraiment plaisant et c’était gratifiant aussi», a-t-il partagé dans le cadre de la capsule Les étoiles du mois d'Info Dimanche.

Joindre l’organisation du Wild était une avenue qui faisait beaucoup de sens pour l’ex-membre des Albatros du Collège Notre-Dame. Non seulement pour sa famille, mais aussi pour lui sur la glace. Dumont ne cache d’ailleurs pas avoir pris le temps d’analyser les différentes destinations possibles avec son agent. «C’est une équipe plus vieille, puis quand j’ai signé avec eux, ils m’ont dit qu’ils avaient peut-être besoin de sang nouveau et plus d’énergie […] C’est ce que j’apporte sur la glace quand je joue, alors je pense que la chance est là pour moi», a-t-il ajouté.

Au total, entre 10 et 12 organisations étaient intéressées par les services du joueur de centre. Ces dernières années, l’athlète de 28 ans s’est révélé être un très bon leader. Il était d’ailleurs capitaine du Crunch de Syracuse jusqu’à la fin de son contrat.

«Ça fait toujours un petit velours de voir qu’il y encore des organisations qui s’intéressent à toi […] J’ai un rôle que je prends quand même au sérieux et je pense que c’est quelque chose qui est apprécié par les équipes aussi.»

Cette saison, Gabriel Dumont entamera sa 10e année chez les professionnels. Les dernières saisons ayant été éprouvantes, notamment en raison des nombreuses blessures, il espère pouvoir être dans l’action tous les soirs.

Concernant la Ligue nationale, l’objectif ne change pas, c'est d'y faire le plus long bout de chemin possible. «J’ai toujours la passion, j’adore ça. Je veux toujours continuer à jouer, alors aussi longtemps que je vais pouvoir jouer, c’est ce que je vais faire», a-t-il conclu.

Gabriel Dumont a fait partie des organisations du Canadien de Montréal, du Lightning de Tampa Bay et des Sénateurs d’Ottawa. L’an dernier, dans la Ligue américaine de hockey, il a connu une bonne saison offensive avec 43 points en 59 matchs.