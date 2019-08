Quart de finale « D », Rivière-du-Loup gagne la série 3 à 0

Dans la Ligue senior Puribec, le 2 août, le Ciel-FM de Rivière-du-Loup visitait le Shaker de Rimouski. La partie s’est terminée au compte de 13 à 5 devant plus de 230 personnes.

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup avait gardé le meilleur pour la fin en marquant 12 points dans les trois dernières manches (3, 3 et 6) pour vaincre le Shaker de Rimouski. Jeff Richard a été la bougie d’allumage de cette poussée avec quatre points produits dont au moins un par manche. Philippe-Antoine Gagnon a aussi eu son mot à dire avec deux coups sûrs et trois points produits tandis que Franco Dumont (il s’est rendu sur les buts à chaque manche à l’aide de but sur balles) et Pierre-Yves Dubé ont touché au marbre à chaque manche.

Le lanceur gagnant est Philippe-Antoine Gagnon avec cinq manches lancées et deux retraits au bâton. Le lanceur perdant est Michaël Morin avec deux manches lancées.

La partie a été sauvegardée par Jean-Christophe Rioux avec deux manches lancées et trois retraits au bâton.

Au bâton pour Rivière-du-Loup Félix-Alexandre Trudel a frappé deux coups sûrs en trois présences et a produit trois points, Jeff Richard a joué deux coups sûrs en quatre présences et a créé quatre points, Philippe-Antoine Gagnon a effectué deux coups sûrs en quatre présences et a fait trois points, puis, Franco Dumont a frappé un coup sûr en une présence et a marqué quatre points. Pour Rimouski, Ludovic Dubé a joué deux coups sûrs en quatre présences.

Rivière-du-Loup a effectué onze coups sûrs, trois erreurs et laissé huit hommes sur les buts. Du coté de Rimouski, c’est six coups sûrs, une erreur et dix hommes laissés sur les buts qui on été joué.

Quart de finale « D », 3 de 5, Rivière-du-Loup/Rimouski

28 JUILLET : RIVIÈRE-DU-LOUP 9 RIMOUSKI 5 (8 manches)

1ER AOÛT : RIMOUSKI 6 RIVIÈRE-DU-LOUP 12

2 AOÛT : RIVIÈRE-DU-LOUP 13 RIMOUSKI 5

(Rivière-du-Loup gagne la série 3 à 0)