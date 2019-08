Séries : Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles en avance

Deux rencontres des séries éliminatoires étaient présentées jeudi dans la Ligue Puribec. Le Ciel-Fm de Rivière-du-Loup et le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles en ont profité afin de creuser leur avance dans leur série respective. Ils mènent maintenant 2 à 0 contre le Shaker de Rimouski et les Braves Batitech du Témiscouata.

À Rivière-du-Loup, Guillaume Chénard du Ciel-Fm a cassé les reins du Shaker de Rimouski avec un grand chelem dans une manche de sept points en fin de 4e pour donner une avance de 9-1 à son équipe et la guider vers une victoire de 12 à 6, devant près de 200 personnes.

Le Shaker a eu un regain de vie en 6e manche en marquant cinq points dont deux sur le triple de Michaël Morin, mais le Ciel-Fm s’est assuré de rester en avant en ajoutant trois points dans la fin de celle-ci dont deux sur le double de Pierre-Yves Dubé.

Lanceur gagnant : Stéphane Pouliot (match complet, 3 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Benjamin Roy (trois manches lancées)

Au bâton, pour Rivière-du-Loup, Guillaume Chénard (trois coups sûrs en cinq présences et 5 points produits) et Pierre-Yves Dubé (trois coups sûrs en cinq présences et 2 points produits) se sont démarqués.

TROIS-PISTOLES VS TÉMISCOUATA

Au Témiscouata, Simon Rousseau a retiré Armando Hernandez sur des prises pour inscrire le dernier retrait du match avec un coureur au deuxième but et permettre au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles de l’emporter au compte de 5 à 4 sur les Braves Batitech en huit manches devant une foule de plus de 200 spectateurs.

Avec une égalité de 3-3 après le temps réglementaire, les visiteurs ont ajouté deux points au tableau sur les frappes de Ludovic Saucier et Samuel Leblond. Les Braves Batitech ont repris un point à leur tour au bâton sur le double de Michaël Ward avant de voir Rousseau fermer la boutique. Les gagnants ont forcé la prolongation lorsque Guillaume Bérubé est venu marquer sur un roulant au premier but de Maxime St-Gelais en début de septième manche.

Lanceur gagnant : Simon Rousseau (match complet, 6 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Armando Hernandez (match complet, 5 retraits au bâton)

Au bâton, pour Trois-Pistoles, Ludovic Saucier (deux coups sûrs en quatre présences et 1 point produit) a bien fait. Même chose pour Michaël Ward (deux coups sûrs en trois présences et 1 point produit) et Carl Thibault (deux coups sûrs en quatre présences) des Braves.