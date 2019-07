Cindy Castonguay bat un record au lac Témiscouata

Un record datant de 32 ans détenu par Guy Dumais a été battu le 27 juillet par la nageuse originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Cindy Castonguay. L’athlète de 28 ans a parcouru la distance reliant Cabano et Notre-Dame-du-Lac dans le lac Témiscouata en 5 heures et 20 minutes.

«Je savais qu’il y avait un record. L’an dernier j’avais traversé le lac vers Saint-Juste-du-Lac et Guy Dumais m’a lancé ce défi. Au début je trouvais que ça allait super vite et bien. L’eau était froide malgré mon ‘’trisuit’’ (maillot de triathlon). Ça m’a donné de l’énergie et fait chaud au cœur de voir tout le monde qui était là pour m’encourager, même si je suis de nature plus réservée», raconte Cindy Castonguay. Cette dernière s’était préparée cette traversée en nageant au moins trois fois par semaine en piscine, en plus de fait des sorties au lac Duchesnay et à la base de plein air de Sainte-Foy, à Québec. Pour le moment, elle n’a pas d’autre défi de ce genre en tête, mais elle continue de s’adonner à la nage en eau libre, qui est l’un de ses plaisirs, et au crossfit.