Les 4 Chevaliers Easton affrontent Pohénégamook

Le 8 août, à 19 h 30, Pohénégamook recevra la visite de la légendaire équipe de balle rapide les 4 Chevaliers Easton. Alliant exploits sportifs et humour, le spectacle des 4 Chevaliers se déroulera au terrain de balle de Pohénégamook au 465, rue de la Fabrique.

Fondée par feu Claude Potvin il y a plus de 50 ans, les 4 Chevaliers est une équipe de balle rapide humoristique et légendaire. Constituée de quatre joueurs pratiquement invincibles se mesurant à n’importe quelle équipe qui veut les défier, les 4 Chevaliers offrent un spectacle familial, drôle et divertissant. Il s'agit d'une occasion pour les associations qui les invitent de mener une levée de fonds efficace. Depuis les 4 dernières années, les 4 Chevaliers ont contribué à amasser plus de 250 000$ pour différents organismes de bienfaisance.

Les billets sont en vente dans trois points de vente, Quincaillerie des Frontières, Dépanneur Jacques Lamonde et Magasin M. Cossette. Le spectacle est gratuit pour les 12 ans et moins. En cas de mauvaise température, la partie sera reportée à une date ultérieure qui sera communiquée par les médias.

Plusieurs places sont disponibles dans les gradins, mais comme un grand nombre de personnes est attendu, les gens qui le désirent peuvent apporter leur chaise de camping pour s’assurer d’avoir une bonne place.